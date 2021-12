La barista Elisabetta II svela alcuni segreti sulle sue abitudini alimentari

persone e re

Cosa beve la regina durante i suoi pasti? Le sue gambe vendono lo stoppino.

A 95 anni, la Regina Regina Elisabetta II Devi affrontare alcuni problemi di salute. Da allora, di recente ha dovuto trascorrere una notte in ospedale e riposare per diverse settimane, limitando principalmente i suoi viaggi ufficiali. Una situazione che preoccupava profondamente gli inglesi.

Oggi dà al barista della famiglia reale britannica, Demetri Walters, alcune notizie rassicuranti dalla regina. In un’intervista a mail giornaliera Ha spiegato che i medici del re gli avrebbero raccomandato di rinunciare al martini quotidiano. “Fa male alle sue articolazioni e non può bere molto quando ha tutti questi attaccamenti reali – non è un lavoro da bere”, rivelare.

Tuttavia, il sommelier si assicura che la regina non si privi del suo bicchiere di vino durante i suoi pasti. Anche quest’ultimo è diventato molto selettivo su questo tema nel corso degli anni. “Scelgo la Regina, ma è molto esigente, perché in questo momento non beve molto vino”, continuò.

Dimitri Walters ha anche rivelato un piccolo aneddoto che potrebbe interessare ad alcuni. Principe Carlo Preferisci la birra a qualsiasi vino, convinti che sia meglio per la tua salute. “Aveva l’idea che non poteva bere vino perché lo avrebbe fatto ammalare gravemente nella sua vecchiaia, quindi, insolitamente, ho dovuto lavorare come venditore di birra per lui. Non ho osato dirgli che la birra era peggio del vino “, fiducia.