La Banca nazionale svizzera propone al suo consiglio di amministrazione di indicizzare le sue tariffe il 1° febbraio 2023 secondo i termini del suo contratto di gestione. Lécaux et de Tejd ha rivelato sabato che l’aumento previsto è del 9,73% per gli abbonamenti e dell’8,73% per il biglietto standard e i suoi derivati.

L’aumento dei prezzi dell’energia dovrebbe essere particolarmente oneroso per la Banca nazionale svizzera (SNCB) affamata di elettricità. Tra il 2020 e il 2023, il suo conto salirà da 123 a 432 milioni. La voragine unita all’indice salariale, che rappresenta un compenso aggiuntivo di 165 milioni di euro, definisce anche l’azienda.

Indicizzerai, ora è confermato

Il prezzo minimo sarà mantenuto a 2,5 euro. I prezzi dei biglietti fissi per “giovani” e “senior” verranno aumentati rispettivamente di 50 e 60 centesimi a 7,10 e 7,80 euro. I pacchetti “Vacanza” aumenteranno di 1€ per la formula settimanale e di 2€ per la formula mensile.

La partecipazione della Banca nazionale svizzera in Citipass aumenterà del 12,5%. Secondo le stime della Banca nazionale svizzera, nel corso di un anno intero, questo indicatore gonfierà i ricavi dell’azienda di 69,5 milioni di euro. Il suo consiglio di amministrazione ha recentemente “annotato” le intenzioni del management. “Indicizzerai, ora è certo”, conferma la presenza di una fonte vicina al file. La Banca nazionale svizzera deve anche chiedere al suo ministro di vigilanza un compenso aggiuntivo. In risposta a una domanda di Lecco, George Gilkennett è incerto a questo punto, ma la sua azienda afferma che sta lavorando a misure per mitigare l’impatto dell’inflazione sui viaggiatori. Ha già annunciato di voler eliminare l’imposta sul valore aggiunto sui biglietti.