“Invece di 49,93 euro al mese, chiedo 2955 euro al mese!”

Morris è quasi caduto dalla sedia quando Luminus si è offerto di adeguare il suo premio mensile aumentandolo da € 49,93 a € 2955!

Quando è andato al suo account cliente online, Morris è rimasto scioccato: ora Luminus gli stava offrendo un premio mensile per il suo consumo di elettricità, il cui importo era circa 60 volte superiore al valore attuale. “Invece di € 49,93 al mese, ora è stato effettuato un anticipo di € 2955 al mese”, spiega Maurice in Columns of Belang van Limburg.

Immediatamente, Morris contattò Luminus. Ma dopo un’ora di tentativi al telefono, non aveva nessuno al telefono.

Quindi è stata la redazione di Belang van Limburg a contattare Luminus. Era efficace. “Il 7 settembre il signor Smits o un rappresentante di Luminus hanno inserito una lettura errata del contatore in MyLuminus. Brecht Snox di Luminus Communications ha spiegato che l’importo errato dell’anticipo è stato calcolato in base alla lettura errata del contatore. Brecht Snox aggiunge: “Il signor Smits può cancellare l’ultima lettura del contatore”. È stata inserita online facendo clic sul cestino accanto ad essa e quindi inserendo la lettura corretta”. Per Maurice, quindi, è più paura che danno, fortunatamente.