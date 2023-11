La AEW firma “uno dei migliori wrestler al mondo” per Full Gear 2023

Un nuovo wrestler verrà firmato con la AEW durante il PPV Full Gear 2023 di sabato.

Infatti, Tony Khan ha annunciato attraverso le reti che la AEW ha appena concluso i termini contrattuali con uno dei migliori wrestler del mondo e che lui (o lei) verrà a firmare il contratto sabato al Full Gear:

La AEW ha raggiunto un accordo con uno dei migliori wrestler del mondo, un noto professionista rispettato da quasi tutti i fan della AEW! Verranno a Los Angeles per firmare il loro contratto questo sabato 18 novembre all’AEW Full Gear!’

La AEW ha accettato un accordo con uno dei migliori wrestler al mondo, un noto professionista rispettato quasi da tutti. @AEW un appassionato! Verranno a Los Angeles per firmare il contratto questo sabato 18/11 su PPV in #AEWFullGear! Ci vediamo stasera su TBS per il finale #AEWDynamite Prima della marcia completa! —Tony Khan (@TonyKhan) 15 novembre 2023

Impossibile al momento conoscere l’identità di questa persona.

In molti pensano a Will Ospreay o Mercedes Moné che sono (o saranno all’inizio del 2024) sul mercato free agent e potrebbero venire a Full Gear per firmare questo contratto.

Per quanto riguarda i nuovi licenziatari come Dolph Ziggler, la situazione è più complicata poiché la clausola di non concorrenza di 90 giorni della WWE scadrà il 20 dicembre 2023. Impedendo qualsiasi apparizione in un altro spettacolo di wrestling. Quindi possiamo dimenticarci di questi nomi a meno che non ci sia un errore nel contratto di un’ex superstar della WWE.

In conclusione, dovrai guardare AEW Full Gear 2023 sabato 25 novembre per scoprire chi questo ragazzo sarà un All Elite a tempo pieno. Troverai la carta PPV qui, A L’evento sarà trasmesso in francese e inglese sul canale FiteTV a questo link.

Fonte immagine: AEW