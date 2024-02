La Presse alla 74esima Berlinale | Il cinema è politico

(Berlino) Il cinema è politico Questa settimana ho ricordato la scrittrice, poetessa e attivista ucraina Oksana Zaposhko, che fa parte della giuria del 74esimo concorso.H Berlinale. Qualcuno ha visto Navalnylo straordinario documentario premio Oscar dello scorso anno del regista canadese Daniel Rohr, non è stato troppo sorpreso nell'apprendere della morte del famoso dissidente russo Alexei Navalny in una prigione artica venerdì.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, che venerdì mattina si è precipitato a Berlino per firmare un accordo bilaterale sulla sicurezza con il cancelliere tedesco Olaf Schulz, ha annunciato di “aver pagato con la vita il suo coraggio”. Navalny, un avvocato che voleva fare una campagna contro il presidente russo Vladimir Putin nel 2018, è stato avvelenato due anni dopo prima di ricevere cure a Berlino. Tornò a Mosca, credendo che sarebbe stato immediatamente imprigionato lì e forse ucciso.

Sua moglie, Yulia Navalnaya, che vive in Germania, ha ritenuto Vladimir Putin “personalmente responsabile” della morte del marito venerdì alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove sabato si recherà Volodymyr Zelenskyj. Diverse centinaia di manifestanti si sono radunati venerdì davanti all'ambasciata russa a Berlino, in via Unter den Linden, per cantare slogan anti-Putin in russo e tedesco.

La politica è inseparabile dal cinema al Festival di Berlino. Mentre il film di apertura era, Piccole cose come questaUn altro film in concorso, che tratta dei maltrattamenti delle ragazze madri da parte della Chiesa cattolica irlandese. Keyke Mahboobe Man (La mia torta preferita), mette in luce l'oscurantismo religioso del regime islamico iraniano.

Le autorità iraniane hanno impedito ai registi Maryam Moghaddam e Behtash di recarsi a Berlino e hanno confiscato i loro passaporti, nonché i dischi rigidi e i computer contenenti le immagini del loro nuovo film. “Sono processati dai tribunali a causa del loro lavoro come artisti”., Lo ha detto l'amministrazione della Berlinale.

Di cosa ritengono colpevoli i dissidenti questi dirigenti, di età compresa tra i 54 e i 43 anni? Per mostrare sullo schermo la vita banale di un settantenne a Teheran. Una zitella in pensione (Leila Farhadpour) incontra un tassista (Ismail Mehrabi) in un ristorante e una sera lo porta a casa. Si toglie il velo e ascoltano musica, ballano e bevono vino. E forse di più.

Immagine gentilmente concessa dal Festival Internazionale del Cinema di Berlino Lily Farhadpour e Ismail Mehrabi La mia torta preferita

“È la storia di una donna che vive la sua vita, che vuole vivere una vita normale, cosa vietata alle donne in Iran”, spiegano in una lettera Maryam Moghadam e Behtash, i suoi creatori, che sono detenuti in Iran contro la loro volontà. . Venerdì in conferenza stampa con un poster che li ritrae sorridenti a letto con le infradito in mano.

“Ci sentiamo come genitori a cui è vietato anche solo guardare il loro neonato. Non avevamo il diritto oggi di guardare il film con voi, pubblico esigente di questo festival cinematografico. Hanno aggiunto in questa dichiarazione, che ho letto in una conferenza stampa per il attrice protagonista nel loro film, Leila Farhadpour: “Siamo tristi e stanchi”. Ma non siamo soli.”

La Berlinale da tempo dà un posto d'onore ai registi iraniani. Il ministro tedesco della Cultura Claudia Roth ha dichiarato giovedì alla cerimonia di apertura del festival: “Abbiamo espresso la nostra solidarietà alle donne e agli uomini coraggiosi dell'Iran che si sono opposti a un regime che minaccia ogni forma di resistenza”.

La mia torta preferita Forse non è così riuscito come altri film iraniani proiettati a Berlino – ci sto pensando particolarmente Separazione d'Asghar Farhadi ou Taxi Jaafar Panahi, che ha vinto l'Orso d'Oro; Resta il fatto che si tratta di un film particolarmente coraggioso in un clima di censura sempre più repressiva nei confronti dei cineasti di Teheran.

“Per anni, i cineasti iraniani hanno prodotto film secondo regole restrittive, rispettando linee rosse che, se superate, possono portare ad anni di sospensioni, divieti e processi complessi. È un'esperienza dolorosa che abbiamo vissuto molte volte”, ha affermato i co-registi, che hanno diretto il loro ultimo film. . Permettere, è in concorso anche alla Berlinale 2021. “Crediamo che non sia più possibile raccontare la storia di una donna iraniana rispettando queste linee rosse. »

I realizzatori hanno dedicato la prima mondiale del loro film alle “donne coraggiose e onorevoli del nostro Paese, che sono scese in prima linea nella lotta per il cambiamento sociale e che stanno cercando di demolire i muri delle convinzioni reazionarie e ossificate, sacrificando le loro vite .” Per la libertà.”

Con un pensiero toccante di Mahsa Amini, che non compirà mai 23 anni.

L'alloggio è stato pagato dalla Berlinale e da Telefilm Canada.