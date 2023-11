Cultura delle notizie Pedro Pascal nel MCU? L’attore potrebbe interpretare questo personaggio dopo Game of Thrones, Star Wars e The Last of Us

Questo attore estremamente popolare potrebbe far parte dell’MCU, poiché si dice che sia in trattative per interpretare un supereroe.

Se dovessimo nominare una delle più grandi star in questo momento, nome Pietro Pasquale Viene spesso. C’è da dire che i suoi fan quest’anno hanno avuto l’opportunità di vederlo sullo schermo in ruoli importanti. Quest’anno è stato particolarmente segnato dall’uscita della serie The Last of Us disponibile su Amazon Prime Video, un adattamento del videogioco con lo stesso nome. Interpreta il personaggio di Joel insieme a Bella Ramsey nei panni di Ellie. È anche al centro della serie Star Wars Il Mandalorian su Disney+Il che ha contribuito notevolmente alla sua popolarità. Molti spettatori lo conoscono da Game of Thrones quando ha interpretato Oberyn Martell in sette episodi. Insomma, Pedro Pascal sembra essere coinvolto in grandi franchise con solo i tre ruoli sopra menzionati, e questo non sarà affatto l’ultimo.

Attualmente si vocifera che sia in trattative per interpretare un supereroe. Anche se al momento non c’è mai nulla di ufficiale, per i fan questo è tutto ciò che serve. In effetti, molti immaginano che l’attore cileno-americano di 42 anni indossi un costume, ma non un costume qualsiasi. Quello di un personaggio Marvel.

Pedro Pascal è il nuovo Mr. Fantastic?

Pedro Pascal interpreterà Reed Richards, alias Mister Fantastic, e si unirà al Marvel Cinematic Universe? Questa è la domanda che i produttori sembrano porsi in questo momento, secondo Deadline, Per il progetto di riavvio dei Fantastici Quattro. Con i suoi grandi ruoli in franchise molto grandi, non sarebbe troppo sorprendente se si imbarcasse in un’avventura Marvel. Attraverso la sua esperienza in cui ha potuto dimostrare la sua capacità di interpretare personaggi eroici, sarà senza dubbio perfetto per questo ruolo. Con l’accoglienza mista e il fallimento del film The Marvels al botteghino, l’MCU potrebbe davvero aver bisogno di un piccolo aiuto per rimettersi in carreggiata. Va detto che tra il grande pubblico si avverte una certa stanchezza da supereroe, il che è del tutto comprensibile. Questo tipo di produzione è onnipresente da oltre un decennio ed è necessario rinnovarlo. Anche registi di fama mondiale come Martin Scorsese o James Cameron cominciano a stancarsi di questi lungometraggi ad alto budget che, secondo loro, non fanno nulla per il cinema. Il primo citato ha paragonato questo tipo di produzione al lavoro dell’intelligenza artificiale per far emergere la mancanza di creatività che avverte.

In altre parole, l’universo cinematografico dei supereroi, in particolare il Marvel Cinematic Universe, ha bisogno di sangue nuovo, il che giustifica il loro interesse per una star che ha ricevuto un riconoscimento speciale negli ultimi tempi. Ricordiamo però che non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla sua scelta e che al momento si tratta solo di discussioni.