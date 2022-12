Hakim Ziyech è rimasto deluso dalle informazioni che sono state rivelate sulle ricompense che gli sono state offerte

Come molti dei Leoni dell’Atlante, Hakim Ziyech non si arricchirà con gli Europei grazie agli exploit della Coppa del Mondo. Dal suo debutto nel 2015, tutti i suoi premi con il Marocco sono andati alle famiglie povere e allo staff della nazionale.

Secondo quanto riferito dall’amica Sofiane Touzani, Hakim Ziyech è scontento della rivelazione del suo gesto da parte di alcuni organi di stampa marocchini entusiasti di click e tweet. “Questa notizia ha funzionato molto bene in Marocco”, ha detto Touzani a NOS. Lui stesso non ne è contento, perché pensa: Se faccio qualcosa per qualcuno, è solo tra me e loro. Se tutti li conoscono, li sottovalutano. Saggio è così, retto e vero.

Ziyech può ancora sognare di vincere il titolo mondiale dopo le vittorie su Spagna e Portogallo. La Francia ti aspetta mercoledì. Touzani lo lascia solo mentre si avvicinano le semifinali. “Certo che gli manderò qualcosa, ma non lo disturbo tutto il tempo. Ha abbastanza persone intorno a lui.”

“Quello che fa è molto speciale”, continua Touzani con ammirazione. “Non ha il ritmo del gioco, ehi. Il bel calciatore che non è ancora uscito. Ma si sacrifica totalmente e penso che sia fantastico”.