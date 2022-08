Kristen e le regine sotto i riflettori: “La mia pagina è diventata una nave per un trolling riduttivo, sessista e universale”

Il ritorno di Kristen and the Queens è imminente. Il nuovo album uscirà a settembre. Il 23, i fan potranno scoprirlo auto rossa stelle meraviglioseE il il suo più giovane. Redcar che è anche il nuovo soprannome che si chiama. Héloïse Letissier ha effettivamente cambiato il suo nome d’arte per ogni nuovo album da allora ChrisNel 2018 si chiamava… Kris.

Il suo ritorno alla ribalta dopo l’EP acclamato dalla critica nuova vita (2020), non è privo di alcune turbolenze. Prendendo in carico il suo riconosciuto uso di cannabis e orientamento sessuale, la cantante ha risposto seccamente tramite un lungo video clip su TikTok.

“Sono stanco che la mia pagina diventi un vaso per un trolling così riduttivo, poi problematico, poi sessista e soprattutto soprattutto brutale. Tutto perché ho avuto l’onestà di postare 2-3 foto in cui indicavo il mio consumo di erba (canapa, ndr )”, Lei spiegò. Ha deciso di rompere il silenzio dopo averlo chiamato psicosi, velo, ecc. “Il mio silenzio che doveva proteggere la mia arte. Perché ho fatto molta musica quando mi chiamavi hijab. Qualcosa (questa polemica, NdlR)… non dirò nulla. È solo un inutile trend di TikTok, ed è carino, il che ti fa ridere. Quando ho visto il lato sistematico del trolling, ho pensato che fosse necessario fare qualcosa”.

“Stai estrapolando dal vedermi fumare aggeggi. Questo è il mio unico consumo. L’ottanta percento degli artisti di cui ti ecciti la maggior parte del tempo sono ragazzi che consumano un sacco di roba”. Porta droghe più forti come la cocaina. “Perché dovrei essere alla fine della mia vita, sensitivo e vicino al manicomio perché fumo canne? Non credo.”

Continua fornendo un aggiornamento sul suo aspetto sessuale, che i critici hanno chiaramente trascurato. “Sono un genere maschile da un anno ormai, un po’ più formalmente nella mia famiglia e nell’intimità per alcuni mesi. È un processo abbastanza lungo. Anche se significa trollarmi, trollarmi con attacchi veri. Mi dice Sono entrato in psicosi, quindi la mia mascolinità è psicotica”.

La migliore canzone dell’anno

Solo per avere la pace, “Kristen” del Queens e alias “Redcar” hanno annunciato che la sua pagina sarebbe ora stata moderata in modo più rigoroso “Per divertirmi a esprimermi e a entrare in contatto con le persone interessate al mio progetto.” E lei aggiunge: “Non dare per scontato di conoscere qualcuno solo perché guardi i video di TikTok. Redcar, come tutti i costrutti poetici e filosofici, è un costrutto poetico e filosofico che mi aiuta a diventare. Non sono nel marketing, in forma regolare, in una bugia. Sono un artista Pensi che lo faresti o pensi che sarebbe nella media?

quando esci Chris Già quattro anni fa il cantante era bersaglio di una polemica che fece molto rumore. Era stata accusata di “plagio” quando è stato pubblicato il primo singolo del suo album, “Fuck, Tell Me”. È stata accusata di utilizzare suoni già pronti da un programma per computer musicale per comporli. Ciò non ha impedito all’album di diventare il numero 1 nelle vendite in Francia e di elogiare l’artista all’estero, in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il Il New York Times Ha dedicato un articolo, mentre custode È stata nominata la migliore canzone del 2018.

CVD.