Questo è il cibo che la regina Elisabetta d’Inghilterra mangia ogni giorno dall’età di cinque anni (video)

Darin McGrady È stata la chef personale della regina Elisabetta per 15 anni, così come la principessa Diana e i principi William e Harry. Lo chef ha pubblicato un video sul suo canale Youtube Su come rifare il tè pomeridiano reale a casa e quali tipi di panini verranno serviti a Buckingham Palace.

Lo chef ha menzionato le feste in giardino che verranno organizzate lì con la presenza di 6000 persone.

Ma doveva solo prendersi cura della tenda del tè reale e c’era un panino semplice che dovrebbe essere sempre nel menu. Questo è ‘Benny marmellata’, un panino alla marmellata che veniva servito alla Regina quando era piccola e che mangia da allora poi a Tè pomeridiano, riconosciuto McGrady.

Disse che la ricetta immortale era “Solo pane e marmellata con un po’ di burro, solitamente marmellata di fragole“.

“Abbiamo fatto la marmellata in un castello Balmoral Con bellissime fragole scozzesi dei giardini“.

Nel video, poi, taglia il toast in cerchi, aggiungendo questi cerchi motti: “Erano chiamati penny, dalle dimensioni di un penny inglese antico.“



Altri ripieni popolari per i panini pomeridiani includono pomodoro, formaggio e cetriolo con formaggio alla menta fresca.