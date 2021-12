Kohpains de Koh-Lanta divenne un’associazione, con Denis Brogniart come padrino

I Kohpain, che esistono dagli inizi di Koh-Lanta (2001), hanno dichiarato di essere diventati un’associazione chiamata Law 1901, senza scopo di lucro. “Il che significa che il nostro gruppo di alunni di Koh Lanta sarà molto più organizzato”, afferma Javier, il simbolico candidato belga per le stagioni 2012 e 2018. Saremo in grado di trovare partner per aiutare altre associazioni. ”



E nel diritto francese sulle associazioni, “Association loi de 1901” si riferisce in realtà a un’associazione senza scopo di lucro soggetta alla legge del 1 luglio 1901 e al decreto del 16 agosto 1901, che consente di distinguerla dalla locale alsaziano- Ordine degli avvocati della Mosella. Infatti, le associazioni che scelgono di stabilire la propria sede in Alsazia e nella provincia della Mosella sono disciplinate dagli articoli da 21 a 79 – 3 del codice civile locale.

Denis Brugniart il padrino, il vicepresidente belga Javier e altre star dell’avventura nel cast

I Kohpain, da Si incontrano già ogni anno per il fine settimana, che cosa esattamente? “Tutte le persone che hanno partecipato a Koh Lanta”, ricorda il loro account Instagram. Questo gruppo, composto finora da 380 candidati, è ora un’associazione con l’obiettivo di aiutare progetti di beneficenza. Con, come padrino, Denis Bruniart in persona, il simbolico presentatore del gioco della sopravvivenza. nella sua testa? Harry, il candidato simbolo per la prima stagione (Koroc) che ha svelato il famoso furto dell’accendino è il presidente dell’associazione, assistito dal suo vice belga Javier Rodriguez (lotta eroi) e Frederic, la stagione 2019. Responsabile della comunicazione troviamo Maud Garnier (Nicoya e La Revanche des Héros) e Jeremy ( L’isola del tesoro) come segretaria o Nadine (Malesia 2012) e Magali (Les Armes secretes) nei caveau.

Ricompensa speciale alla fine del 20° anniversario di Koh Lanta

Lo spettacolo del 20° anniversario di Koh Lanta si svolgerà il 21 dicembre e svelerà dietro le quinte e ricordi indimenticabili del gioco di avventura. TF1 ha accumulato circa quaranta ex candidati simbolici su un totale di 400 avventurieri nel corso di 27 stagioni. TF1 ha annunciato: “Hanno giocato tutti al gioco dei ricordi e dei segreti, per raccontarvi come mai prima d’ora, questa esperienza unica che cambia la vita”. Con loro, e con la guida di Dennis Brogniart, scoprirai o riscoprirai i momenti più potenti che hanno costruito la leggenda di questa straordinaria avventura. Un ottimo modo per concludere un compleanno a Koh Lanta.