Koh Lanta: Perché gli altri avventurieri che hanno approfittato del cibo di Tehiora non sono stati puniti?

Dal rilascio di Koh Lanta Martedì sera a TF1, il caso di frode che ha coinvolto Teheiura ha continuato ad aumentare. Dobbiamo renderci conto che gli spettatori come produttori dello spettacolo sono stati sorpresi dalla partecipazione del polinesiano, che ha avuto una buona reputazione dalle sue precedenti quattro partecipazioni al gioco d’avventura. Lo stupore è ancora maggiore perché si tratta del primo caso di imbroglio punibile dallo spettacolo.

L’avventuriero chiese del cibo alla gente del posto. Nella lettera di scuse pubblicata sui social, Tehiora ha citato la papaya. Quella parola, raccolta dai registratori audio per ALP Teams, un produttore di Koh-Lanta, ha messo il chip nelle orecchie dei regolatori. ma secondo ParigiL’avventuriero ha mangiato almeno due pasti. Uno consisteva di verdure cotte, l’altra bistecca e patatine fritte (non l’ho ordinata). Secondo quanto riferito, sono stati portati da lui in una barca a motore. Quanto alla papaia, la nascondeva in ceste sul tetto della capanna per farla maturare.

Per 4 giorni, la produzione ha indagato e intervistato individualmente i candidati per scoprire cosa fosse successo. Julien Magne, direttore dei programmi ALP, ha tenuto una strenua lezione ai partecipanti, sostenendo che il loro comportamento non si addiceva al loro status di leggendari avventurieri.

sempre dopo ParigiI fatti tornano prima dell’eliminazione di Clémence (l’episodio è andato in onda il 26 ottobre) ma Teheiura è rimasta in campo fino alla sua eliminazione in coppia con Christelle (l’episodio è andato in onda il 2 novembre).

Altri due candidati condivisi

Secondo il sito web Purepeople, Teheiura ha condiviso il cibo che riceve con altri avventurieri. Lo ha detto nella sua lettera di scuse. Alexandra, che è stata eliminata martedì, ha confermato di aver sentito. Se il polinesiano si è rifiutato di dirlo al giornale in questione, il giornale cita i nomi di Claude e Sam, ma non sono stati puniti.

sul set Non toccare la mia TV, Alexia-Laroche-Joubert ha giustificato la scelta di una punizione. “Teheiura non ci ha mai detto chi condividere […]. E ci siamo detti: “Ecco, puniremo la persona che ha organizzato questo imbroglio e non quelli che lo hanno condiviso”, ha detto. In questo caso avevamo i nomi di alcuni, ma non sappiamo se ce ne fossero altri, quindi ad un certo punto eravamo sicuri che Tehiora fosse stata rimpatriata. cibo, disse.

È tempo di perdono

Ha anche ammesso che far uscire Teheiura è stata una decisione difficile da prendere. Su Instagram ha anche confermato che non sarà bandito dalla famiglia Koh-Lanta: “Teheiura Teahui rimarrà un esperto avventuriero Koh Lanta E per noi rimane così. Questo momento di smarrimento non cancellerà le tue avventure precedenti e l’inizio di questa avventura.

Denis Brogniart ha fatto lo stesso sui suoi social. “Queste poche parole per ricordarti il ​​mio apprezzamento e la mia amicizia in questi tempi travagliati, si è rivolto all’ospite. È vero che quello che è successo quest’anno e tu lo sai non è da te. […] La fame ha causato una deviazione dai principi del programma e dell’etica. Sappi che il nostro incontro in cui mi confessi questa violazione delle regole e dove decidiamo di punirti rimane un momento doloroso in cui mi hai parlato molto francamente, senza mai sottrarti alle tue responsabilità”.

Bonus Anniversario

Ai margini di questo dramma psicologico, abbiamo imparato – sempre tramite Parigi – Programmazione di un bonus speciale per festeggiare ancora 20 anni Koh Lanta. Riunirà una cinquantina di ex candidati su 377 che hanno già tentato l’avventura. Ci saranno Teheura, Claude, Clemence, Laurent Maestreet, Ugo, ma anche Gesta, Moses, Jeremy, Yassin, ecc. Questo incontro sarà l’occasione per trasmettere le sequenze cult del programma.

Nessuna data di uscita è stata ancora annunciata.