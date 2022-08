Jeremstar ha messo su macchine di supporto vitale a Bali

L’operatore video, che era in vacanza in Indonesia, è stato aggredito da un violento attacco d’ansia. Racconta la sua brutta avventura su Snapchat.

Youtube Gearstar Su Snapchat ha trascorso le ultime ore in vita. in vacanza a Bali, Durante una gita ha avuto un violento attacco d’ansia. Il videografo 35enne si è sentito male in mezzo al mare per una sessione di immersione durante la quale avrebbe dovuto vedere le mante. Immediatamente è stato portato in ospedale e dotato di attrezzatura per la rianimazione.







« Non avevo voglia di immergermi ‘, spiega sul social. Perché qui ti dicono che non ci sono gli squali, ma in realtà ci sono gli squali. Ci sono squali toro in particolare che attaccano. Ne ero molto, molto spaventato. »

L’attacco d’ansia di Gearstar si è verificato all’inizio dello sbarco in mare, ed è andato nel panico alzandosi, sarebbe tornato rapidamente alla barca. Dopo il secondo tentativo, le cose sono peggiorate.

« Dopo 5 minuti, stessa cosa, sono andato nel panico. Non riesco più a respirare, una crisi come questa, come se ci stessimo schiacciando i polmoni e il cuore, e vedendoci morire “, su YouTube. È riuscito a lasciare l’ospedale dopo diverse ore.