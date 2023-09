Kingdomix. Gli operatori sanitari si sono riuniti per coordinarsi sul territorio

Cos’è il CPTS? La Comunità Regionale per la Salute sul Lavoro è un sistema flessibile per i professionisti che desiderano lavorare e coordinarsi insieme in un’area specifica, in questo caso Toloa Nord. Permette di completare il percorso sanitario di utenti, pazienti e residenti. L’aspettativa che i medici vadano in pensione, reclutino nuovi professionisti sanitari ed evitino il deserto medico entro pochi anni sono argomenti che sono stati al centro delle discussioni.

Alcuni funzionari eletti e operatori sanitari hanno evidenziato segni di fragilità a Dumifer, nel nord di Tolua, e anche oltre, nelle vicine città di Mad e Moselle. Hanno anche scoperto che molti pazienti provenivano dalla Mosa.

Dopo aver fatto il punto sull’offerta sanitaria nelle Terres de Lorraine, gli operatori sanitari hanno discusso e si sono chiesti: “Lavoriamo insieme da molto tempo e ci viene chiesto di coordinarci mentre svolgiamo il lavoro senza struttura” oppure “Che altro?” Frequenterà il CPTS? “.

Per gli altri partecipanti, un’organizzazione più formale consentirebbe di affrontare la prevenzione in modo più collettivo (obesità, perinatale, ecc.) e sarebbe più attraente per gli altri partecipanti. Giovani professionisti.

La palla è nel campo dei professionisti per continuare a pensare con il sostegno della Sanità Locale Convenzionata (CLS) e dei vicini CPTS del Sud di Touloa o della Mosella e di Madon pronti a condividere la loro esperienza. Le persone di questo gruppo di lavoro potrebbero essere motivate a iniziare il prossimo incontro. La soluzione potrebbe essere tra i giovani presenti.

Verso l’istituzione del CPTS