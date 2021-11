Kim Kardashian è divertente, Kanye West non si arrende!

Questo problema entusiasma la stampa americana. Non questo. Kim Kardashian non si nasconde più, ha ritrovato l’amore dopo aver lasciato Kanye West – scusa, yi, come sta chiedendo ora – e aver avviato la procedura di divorzio. È uscita fianco a fianco, festa di compleanno in pigiama abbinato e un grande succhiotto al collo, mettendosi in mostra con il suo nuovo rubacuori, il comico Pete Davidson.

Nel frattempo, Yi – così Kanye West – si sta mordendo le dita nonostante alcuni flirt passati completamente inosservati. Senza dubbio rinunciare. È convinto, la riconciliazione è possibile con chi continua a contattare “mia moglie”. Lo ha detto durante una distribuzione di tacchini del Ringraziamento organizzata a Los Angeles per i poveri. “La storia che Dio vuole è che tu veda che tutto può essere recuperato. Ho commesso degli errori. Ho fatto cose che non sono pubblicamente accettabili come marito, ma sono qui per cambiare la storia. Il mio prete di casa. Io devo essere il più vicino possibile ai miei figli. Quindi, quando non sono a casa, cerca di avere un altro bambino in giro!”

Non sono sicuro che questi due abbiano la stessa lunghezza d’onda…