Questa posizione sospetta e inappropriata del principe Harry, che prefigurava il futuro

Il duca di Sussex non prende più le pinzette per esprimere la sua noia.

Parla di nuove relazioni tra Il principe Harry E i media britannici saranno in affari. Spiato dai paparazzi fin dalla prima infanzia, odia una certa stampa che considera parzialmente responsabile della morte di Diana. Ma ha assunto una dimensione completamente nuova durante il suo famoso viaggio ufficiale in Australia con Meghan Markle nel 2018.

“Non sopporto i media”

“C’è stata una festa di benvenuto incredibilmente lunga e noiosa alle Fiji. Ed è stato così emozionante da guardare, perché Meghan era perfettamente seduta sul trono, mentre il principe Harry fissava la stampa”, Mi sono ricordata di Valentine Lu, giornalista per voltee Nel documentario esplosivo della BBC. « Era furioso con i media e ci ha passato l’intera festa di benvenuto in faccia. (…) Harry non sopporta i media. Ha una profonda reazione alle telecamere, agli articoli e ai giornalisti”. spiegato. Finora, niente di straordinario per il duca del Sussex, che a questo punto rimane un membro di spicco della monarchia.

Grazie mille per essere venuta… non perché sei stata invitata.

Ma Johnny Damon, un giornalista del British Channel, ha raccontato un aneddoto meno noto su di lui. Il principe Harry ha fatto un giro in aereo con i media come a volte accade nei viaggi ufficiali, e ha fatto finta di vomitare di proposito come per far capire loro cosa stavano pensando. ” Grazie mille per essere venuti… Non perché siete invitati”, Avrebbe potuto scivolare, scattante. La sequenza degli eventi è nota, timbrata da Megaset l’8 gennaio 2020.