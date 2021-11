Il cantante è ancora in prigione

L’Agence France-Presse, confermando le informazioni ricevute da BFMTV, ha appreso che il 18 novembre la giustizia ha respinto la richiesta di rilascio del cantante Jean-Luc Lahai, accusato in particolare di stupro e aggressione sessuale su minori.

La star degli anni ’80, 68 anni, è sospettata di aver aggredito sessualmente due ragazze adolescenti, di 15 e 17 anni, dal 2013.

È stato incriminato il 5 novembre a Parigi per “stupro, stupro, aggressione sessuale su minori di 15 anni, corruzione di minori” e abuso di vulnerabilità. Da allora è stato detenuto.

Il 18 novembre, la camera investigativa della Corte d’appello di Parigi ha respinto la sua richiesta di scarcerazione, secondo la fonte giudiziaria.

Le ragazze, nate nel 1998 e nel 2000, hanno sporto denuncia contro il traduttore di “Papa chanteur”, per poi ritrattarla prima di sporgere una nuova denuncia a inizio anno, che ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura.

“Mi rammarico di questa decisione, ma non sorprende perché si basa su un fascicolo in cui sono state svolte tutte le indagini”, mi ha spiegato David Applebaum, che ha difeso con me la cantante Camila Kendolo, il giorno dopo l’incriminazione e l’arresto del suo cliente.

“Le informazioni giudiziarie aiuteranno a ripristinare la verità”, ha aggiunto.