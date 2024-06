Tra Alphonse, vincitore del premio “The Voice’s Most Beautiful Voice”, e la produzione Telecrochet, niente va bene

Il 25 maggio Alphonse vinse la partita finale Voce, la voce più bella, su TF1. Il 17enne, allenato da Zazi, buon conoscitore delle opere di Charles Aznavour e Boris Vian, ha confidato dopo il suo successo che “La sua testa è ancora tra le nuvole”., il che potrebbe spiegare alcuni degli eventi osservati durante la trasmissione. Dimenticandosi, ad esempio, di ringraziare Zazi anche se lui ha ringraziato a lungo tutti coloro che hanno partecipato all’avventura, dai truccatori al soprano con cui ha duettato.

Un altro elemento che non ha mancato di sollevare interrogativi: la sua scelta di non cantare il titolo composto da Zazi previsto per il finale. Motivo: ha dichiarato che non gli andava bene. Ha spiegato addirittura a Buzz TV: “Tra Zazi e Viani ho scelto Viani, che è stata una delle mie prime scelte, amo la sua scrittura e la sua musica”. Sfortunatamente per lui, Zazi ha bloccato quest’ultimo durante il sipario.

Un vincitore ufficiale e un vincitore non ufficiale

Lunedì il giornalista Clement Garin, in un tweet di cui non sapeva nulla, ha affermato di avere la verità dietro tutta questa storia. E quello che dice va troppo oltre. per lui, “Lo straccio sta già bruciando tra Alphonse e Produce The Voice”. rivela che Alphonse si è rifiutato di consegnare l’album promesso al vincitore del telecrochet. Di conseguenza è stato escluso dal tour il suono. È stato Baptiste Sartoria, uno dei finalisti e talento di Vianney, a firmare lunedì con la Universal per realizzare il disco.

Ufficialmente, spiega Clément Garin, il motivo del rifiuto è il fatto che Alphonse deve conseguire la maturità questo mese. “ma spento, Aggiunge, Sua madre, avvocato, avrebbe creato non pochi problemi alla produzione che non era abituata ad una madre talentuosa, e ancor più vincente, essendo molto irritabile, litigiosa ed aggressiva.

Secondo Clément Jarin, è stata lei a rifiutare a suo figlio di cantare la canzone che Zazie aveva scritto per lui. Una frase del testo lo avrebbe sconvolto. Sarebbe stato umiliante e offensivo per l’immagine dei suoi discendenti. Un rifiuto che Zazi avrebbe scoperto all’ultimo minuto. “Sarebbe stata profondamente colpita.”Ricevere lezioni dalla madre Possiamo leggere nel tweet di Clément Jarin il contrario di quanto mostrato in onda?