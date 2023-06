Kiev annuncia la rioccupazione di tre villaggi

Domenica l’Ucraina ha annunciato la rioccupazione di tre villaggi nella regione orientale di Donetsk, le prime conquiste territoriali ottenute dopo le “azioni di controffensiva” menzionate il giorno prima dal presidente Volodymyr Zelensky. Sul fronte orientale, “i soldati della gloriosa 68a brigata (…) hanno liberato il distretto di Blagodny”, che prima della guerra aveva una popolazione di meno di 1.000 persone, hanno affermato le forze di terra ucraine. Il tutto è accompagnato da un video che mostra soldati che portano la bandiera ucraina in un edificio distrutto.

Gli ucraini hanno detto di aver catturato lì due soldati russi e combattenti separatisti filo-russi. Meno di tre ore dopo, le guardie di frontiera ucraine hanno confermato che un secondo villaggio, il villaggio di Neskuchny, nella stessa regione di Donetsk, era a sua volta “di nuovo sotto bandiera ucraina”. E in serata, il viceministro della Difesa dell’Ucraina, Jana Malyar, ha annunciato che una terza cittadina, Makarevka, vicino a Blagodny, era caduta in mano alle truppe di Kiev.

Il presidente Zelensky è rimasto evasivo, sabato ha ammesso che il suo esercito stava mettendo in atto “contromisure offensive”, mentre non ha voluto parlarne in dettaglio.