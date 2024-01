Khan Younis ha attaccato i vertici della diplomazia israeliana e palestinese a Bruxelles

Nota: i numeri delle vittime sono stati forniti dal Ministero della Salute di Gaza guidato da Hamas.

Il Ministero raccoglie informazioni fornite dagli ospedali della Striscia di Gaza e della Mezzaluna Rossa Palestinese.

Il Ministero della Sanità di Gaza non indica come i palestinesi siano stati uccisi, se da attacchi aerei e/o missilistici israeliani o da attacchi missilistici palestinesi mancati. Descrive tutte le vittime come vittime dell’“aggressione israeliana” e non distingue tra civili e combattenti.

Durante le quattro guerre e le numerose scaramucce tra Israele e Hamas, le agenzie delle Nazioni Unite citavano regolarmente nei loro rapporti i dati del Ministero della Sanità. Anche il Comitato Internazionale della Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa Palestinese utilizzano questi numeri.

A seguito di precedenti episodi di guerra, l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari ha pubblicato i dati sulle vittime basati sulla propria ricerca sulle cartelle cliniche. I dati delle Nazioni Unite sono in gran parte coerenti con i dati del Ministero della Sanità di Gaza, con alcune differenze.

Per saperne di più sui rapporti del Ministero della Salute di Gaza, clicca qui O ecco.

(FRANCIA 24 con Associated Press)