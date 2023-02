Avril Lavigne rompe il fidanzamento: ha trovato l’amore tra le braccia del famoso rapper | Instagram 7 di 7

È la fine di una storia d’amore. Tuttavia, il rapporto tra Avri Lavigne e Mod Sun è ancora in buona forma meno di un anno fa. Lo scorso marzo, il musicista ha chiesto la mano del cantante su un sandalo davanti alla Torre Eiffel a Parigi. Ma l’amore si sarebbe esaurito solo tre giorni dopo il lieto evento, quando i Mod Sun andarono in tour.

Poi sono sorte tensioni all’interno della coppia e Al-Kindi ha deciso di porre fine alla loro relazione. Anche i rappresentanti del cantante hanno confermato la notizia a Page Six. Una scelta che sorprenderebbe Mod Sun, secondo il suo agente: “Erano ancora fidanzati tre giorni prima che partisse per il tour, quindi se qualcosa cambia, per lui è una novità”. Inoltre, la coppia è apparsa ancora insieme da qualche giorno fa ai Grammy Awards.