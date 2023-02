Pierre Palmede non voleva più vedere Muriel Robin da quel litigio nel suo letto d’ospedale, due giorni dopo l’incidente

Questa domenica, 19 febbraio, è stata aperta un’altra inchiesta, per possesso di materiale pedopornografico, a seguito delle accuse di una persona non identificata. Quest’ultimo aveva spiegato di aver visto il comico vantarsi della sua capacità di sbarazzarsi di due bambini, di 7 e 9 anni, con difficoltà. Questo martedì 21 febbraio, gli investigatori della Brigata per la protezione dei minori di Bordeaux hanno ascoltato un altro uomo. Secondo il BFM, quest’uomo, proveniente dal Nightworld, sarebbe in possesso di immagini di Pierre Palmed che consulta materiale pedopornografico. Al momento, a causa delle sue condizioni di salute, Pierre non aveva sentito parlare dell’idromele in questa indagine. Durante gli scavi a casa di Pierre Palmede, il 23 febbraio sono state trovate immagini di natura pedopornografica. Resta da stabilire se queste immagini provengano o meno da un computer che apparteneva effettivamente al comico.

Una persona che ha molti amici nel mondo dello spettacolo sembra più sola che mai. Michelle La Rocque ha preso una decisione radicale al riguardo. Anche l’altra sua amica, Muriel Rubin, è molto arrabbiata. Secondo la rivista Here, Palmade e Robin stavano litigando in ospedale, due giorni dopo l’incidente. “Molto arrabbiato con lui, Morel lo ha definito in particolare un assassino. Non ha sostenuto Pierre, gli ha chiesto di uscire dalla sua stanza e non si sono più rivisti”, ha rivelato al magazine francese un parente di Pierre Palmed. Da allora, Muriel Robin non avrebbe più visitato la sua amica per tutta la vita.