Kate Middleton, William, Charles o Camilla… a loro è vietato un determinato cibo, quindi fai attenzione se lo mangiano!

Una tradizione ancora poco conosciuta… ma è una tradizione che la famiglia reale rispetta da secoli! Sotto i riflettori, soprattutto a causa dei loro vestiti o delle loro relazioni a volte disordinate, il clan di Carlo III e del principe William non parla molto dei loro pasti. Estremamente riservata sulla propria salute, tutta la famiglia rimane piuttosto riservata… ma un uomo, Graham Newbold, che ha lavorato a lungo nelle cucine di Buckingham Palace, ha deciso di rivelare tutto!

In particolare nell'abitudine notata da Kate Middleton: infatti, secondo lui, non vedrete mai la Principessa del Galles mangiare… un panino quadrato fatto di pane da tramezzino! Niente di troppo allarmante, perché alla giovane semplicemente la cosa non piace. Quello che invece è meno noto è che nessun membro della famiglia reale lo mangia, per pura superstizione.

Si dice infatti che la persona che serve questo tipo di sandwich alla famiglia reale vorrà isolarli e far loro del male. La leggenda va oltre: “I reali non mangiano mai panini quadrati perché la tradizione vuole che tutti quelli segnati dalle punte del panino stiano cercando di rubare il trono d'Inghilterra.“, rivela lo chef che ha fatto attenzione a non dare loro nulla durante gli otto anni trascorsi a servirli.

Una tradizione molto antica

La tradizione non è nuova: a metà del XIX secolo, il principe Alberto, sposato con la regina Vittoria, seguiva le stesse regole, credendo che ciò potesse portargli sfortuna! Per fortuna, lo chef ha spiegato che spesso serviva panini rotondi alla famiglia reale, in particolare a Kate Middleton.

Ma ora la principessa del Galles cucina da sola: da quando tutta la famiglia si è trasferita a Windsor, Kate Middleton e il principe William non hanno più dipendenti e devono prendersi cura dei figli da soli. È un compito che sembrano svolgere con piacere, soprattutto nelle occasioni speciali. Con l'avvicinarsi del compleanno del loro figlio più piccolo, Louis, è lei, nonostante abbia il cancro, a dover passare la notte a preparare una torta… speriamo che la torta che sceglie non sia quadrata!