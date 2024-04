“The Voice Belgium”: Hatek invita un talento a condividere il palco di Madeleine

Slimane ha aperto lo spettacolo con i restanti dodici talenti con una serie dei suoi più grandi successi: “Avant toi”, “Thousands of I love you”, “The Recipe” e “Viens on s'aime”.

Successivamente ha eseguito “Mon amour”, il titolo che avrebbe difeso all'Eurovision per rappresentare la Francia.

Tra le battaglie crossover, Naomi (17) del Team Hatek si è scontrata con Selena (22) del Team Christophe Willem, affrontando “Harm” di Christina Aguilera con la “Dernière danse” indiana. “Una battaglia gigantesca”, ha commentato PJ Scott alla fine dello spettacolo.

“Ero nervoso ma non vedevo l'ora.” ha ammesso Noemi. ““Ero nervoso ma mi sono divertito molto.” Proiezione Selena.

Naomi è stata approvata all'unanimità dagli allenatori. ““Naomi, hai dato una delle tue migliori prestazioni dall'inizio di questa avventura.” – ha commentato Mantessa.

“Cantare con te è il mio sogno”

“Hai mandato Naomi?” chiese Maureen Lewis. “No, Naomi ha inviato dieci volte più del solito.” Hatik rispose con un sorriso. “Cantare “Heurt” di Christina Aguilera all'età di 17 anni in questo modo è un compito molto complicato, quasi impossibile. Ha raggiunto questo obiettivo con incredibile abilità. Per quanto riguarda la storia, mentre ci preparavamo per l’ultimo spettacolo, lei mi disse: “Sarò in semifinale perché voglio cantare con te, è il mio sogno”. Quindi qualunque sia il risultato, dico, in ogni caso canteremo insieme. Il 10 ottobre darò un concerto alla Madeleine di Bruxelles, comunque devi salire sul palco con me.Annuncia il tuo cappello.

Naomi si commosse e lo abbracciò per ringraziarlo.

accanto a, “Selina ha combattuto bene. Fin dall'inizio sei stata una forza silenziosa. So che ne hai ancora di più al tuo attivo. Sono felice di poter andare avanti con qualcuno come te.“, ha commentato il suo allenatore Christoph Willem.

Il pubblico sceglie chi vuole vedere la prossima settimana sul set di “The Voice” e Selena, sorpresa dal risultato, è quella che continua l'avventura.

Naomi ha lasciato l'avventura tra gli applausi del pubblico.