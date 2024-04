Gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi probabilmente hanno avuto un grave attacco di sete di sangue quando hanno scoperto il trailer del nuovo film Netflix Sous la Seine. La storia è ambientata nell'estate del 2024 e, al posto di Anne Hidalgo e dei suoi eroi del nuoto, c'è un grande squalo bianco che si muove freneticamente nelle acque della capitale francese. Secondo il trailer del film, che dovrebbe essere distribuito sulla piattaforma streaming il 5 giugno, la creatura apprezza il processo di disinfezione del luogo e dei bagnanti che si divertono a riposarsi lì. “Parigi è e sarà sempre una festa”, ha dichiarato il sindaco della città. Lo squalo condivideva chiaramente questo punto di vista.

Ciò che conferma la sinossi ufficiale: “Nell'estate del 2024, Parigi ospiterà per la prima volta i Campionati del mondo di triathlon sulla Senna. Sofia, una brillante scienziata, viene allertata da Mika, un giovane attivista dedito all'ambiente, della presenza di un grande squalo nelle profondità del fiume. Non hanno altra scelta che collaborare con Adel, il capo della polizia fluviale, per evitare un bagno di sangue nel cuore della città.

Il cast di questa coproduzione franco-belga è all'altezza della situazione, con Bérénice Bejo nel ruolo della cacciatrice di squali e Anne Marivin nel ruolo del sindaco di Parigi. Ma i parigini possono stare tranquilli: le scene dell'acqua sono state girate in Belgio, ai Lites Studios di Vilvoorde.