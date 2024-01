Kate Middleton viene privata dei suoi tre figli: nuove informazioni sul ricovero della principessa

“Non sembra affatto un ospedale, ma un hotel a cinque stelle.” Così lo ha descritto un esperto reale Clinica londineseil luogo dove Kate Middleton Supportato, dentro mail giornaliera. Strutture all'avanguardia, personale attento, pasti squisiti… la Principessa del Galles potrà guardare Lungo periodo di riposo Nelle migliori condizioni. Ma non è previsto che i suoi tre figli vengano a trovarla.

Secondo la corrispondente reale Emily Nash, Kate Middleton si tiene in contatto oggi tramite FaceTime George, Charlotte e Louis. “Kate ama usare FaceTime con i suoi figli mentre lavora all'estero, quindi sono sicura che saranno in contatto regolare mentre lei è in ospedale, e i bambini non vedranno l'ora di vederla una volta che sarà guarita.sono scivolato dentro Benvenuto ! rivista. Le persone autorizzate a visitare la clinica londinese sono strettamente limitate per evitare qualsiasi infezione secondaria o possibile virus, come confermato da uno dei pazienti di questa famosa istituzione.

Tuttavia, è responsabile della cura dei bambini in assenza della moglie e su di esso si può fare affidamento Grande supporto. “Fortunatamente, uno dei pilastri di questa famiglia è la tata dei bambini, Maria (Borrallo, ndr). Fornisce a William la flessibilità necessaria per essere presente come padre, oltre a continuare a prendersi cura dei suoi doveri reali, e infine fornire il supporto emotivo che desidera avere per sua moglie, garantendo al tempo stesso che i tuoi figli sappiano che è ben accudito. .Lo ha confermato lo specialista reale Joe Frost. Kate Middleton è stata operata il 16 gennaio e dovrà rimanere in ospedale per due settimane.