JK Rowling rileva la serie Harry Potter della HBO: la controversa scrittrice è tornata

Questo è uno dei progetti che sta attirando maggiormente l'attenzione: Harry Potter tornerà non sotto forma di film, ma sotto forma di una serie televisiva prodotta da HBO. Un progetto su larga scala il cui sviluppo è iniziato sul serio.

Hogwarts in TV!

È stato uno degli annunci scioccanti dell'anno scorso: la saga di Harry Potter avrà un riavvio completo come serie TV. Per ora, la Warner Bros. Discovery e HBO prepareranno un nuovissimo progetto volto a… Adattare i libri di JK Rowling in modo molto più accurato, raccontando in ogni stagione la storia di ciascun volume letterario.

Al momento non sappiamo molto del cantiere oltre a questoFinirà su Max, con la Rowling che funge da produttore esecutivo.

Tuttavia, Deadline ha appena rivelato alcuni nuovi importanti dettagli: La serie è prodotta da Brontë Film and TV., una società di produzione guidata da Neil Blair. E per informazioni, Blair non è né più né meno che l'agente di JK Rowling!

I media hanno anche confermato che un gruppo selezionato di autori era stato effettivamente convocato a Los Angeles per degli incontri I selezionati verranno poi invitati a discutere le loro idee dal vivo nel Regno Unito… e possibilmente davanti a JK Rowling.

Molti sceneggiatori sono già sulla scena

L'altra grande informazione da ricordare è che la storia della serie Harry Potter si sta sviluppando lentamente. Lo prevede la scadenza Quattro scrittori hanno lavorato sulle idee e su come potrebbe essere questa serie TV:

Marta Hiller, Sceneggiatrice e produttrice nota per il suo lavoro in L'Ultimo Regno e Versailles;

Sceneggiatrice e produttrice nota per il suo lavoro in L'Ultimo Regno e Versailles; Katleen Giordano creatore e showrunner di Teenage Bounty Hunters per Netflix e attualmente sta creando un'altra serie, The Decameron, sempre per Netflix;

creatore e showrunner di Teenage Bounty Hunters per Netflix e attualmente sta creando un'altra serie, The Decameron, sempre per Netflix; Tom Moran lo sceneggiatore inglese dietro la serie Prime Video The Devil's Hour;

lo sceneggiatore inglese dietro la serie Prime Video The Devil's Hour; Michael Leslieha co-scritto il recente film The Hunger Games: La ballata del serpente e dell'uccello canoro.

Infine, Deadline riporta che Warner Bros. Potrebbe bene Conservare tante idee da tanti sceneggiatori, potendo così impiegare non una sola persona, ma più persone In questa avventura televisiva su larga scala. Difficile non essere curiosi…

