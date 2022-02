il donne de ses nouvelles, en compagnie de Patrick Bruel et Patrick Fiori (foto)

Le 25 janvier, nous apprenions que Fiorente Bagny était ateint d’un cancer du poumon inopérable. Dix jours après cette annonce bouleversante faite sur le compte Instagram du chanteur, l’interprète de « Savoir Aimer » a partagé des nouvelles rassurantes à sa communauté. Sur ses réseaux sociaux, il an indiqué avoir commencé sa chimotherapie. Son traitement devrait durer environ sei mois.







Le sexagenaire ne ne se laisse pas abattre, comme il nous le prouve avec une jolie photo Prize en compagnie de ses amis chanteurs, Patrick Bruel, Patrick Fiori et Jean-Charles Papi. « Chimio inizia, mais la vie continua. Très belle journée en Corse, avec mes camarades de chant », scritto in legge sul cliché pris en plein tournage d’un clip sur la pointe de la Parata. Comme l’a indiqué Patrick Bruel su Instagram, cette video a été enregistrée pour il prochain album di Patrick Fiori, la deuxième edition de « Corsu». Le clip en question sera celui d’une « chanson extraordinaire en hommage à la Corse », indique Bruel. Florent Pagny ya donc partecipa. Preuve que l’artista souhaite rester actif, malgré les circonstances. D’ailleurs, il devrait bien participer aux tournages des cross-battles et super cross-battles de «The Voice: la plus belle voix», en tant que coach, du 7 au 9 février. Il avait bien assisté aux enregistrements des auditions à l’aveugle, fin 2021. Reste à voir maintenant s’il pourra assicurar les emissions en direct, qui se dérouleront dans plus de dix semaines. Ce qui est sûr, c’est qu’il a malheureusement été contraint d’annuler sa tournée des 60 ans, qui devait se tenir de février à juillet 2022.