Cappotto zebrato, mini dress e trecce, un evidente look newyorkese

Ad ogni apparizione, Rihanna mette in scena il suo spettacolo. La cantante si diverte con i costumi della moda, giocando con le regole e affermando il proprio senso dello stile. Per le strade di New York, mentre si recava a raggiungere la sua buona amica Melissa Ford al Pergola – un ristorante molto popolare tra i newyorkesi – la Barbadiana è apparsa con un outfit all’altezza della sua reputazione.

Indossando una pelliccia zebrata oversize, Rihanna si è guadagnata un posto nel clan dei “cacciatori di occasioni di moda”. Questo modello vintage oversize degli anni ’90 è stato disegnato dallo stilista turco Rifaat Ozbek. Sotto questo pezzo audace, la cantante indossava un abito molto corto della marca francese “LBD”, che lasciava scoperte le sue gambe, e delle scarpe nere con il tacco alto della marca “Gianvito Rossi”.

Per aggiungere un tocco estetico a questo look, Rihanna ha scelto la sua borsa preferita “Gucci Horsebit Chain”, che indossa regolarmente a tracolla. Giorno e notte, la star indossa occhiali da sole, questa volta il modello “Connor” della casa “Kalios” valorizza il suo look.

Rihanna e i suoi capelli

Sempre alla ricerca di cambiamenti nella sua chioma, Rihanna ha scelto delle trecce disposte a forma di corona per accompagnare Melissa Ford al ristorante. Nella sua “epoca bionda”, la cantante non smette mai di creare tendenze. Qualche settimana fa, ha sfoggiato frange e lunghezze impressionanti, innescando una rinascita di questa acconciatura nella sua comunità.

In precedenza, a marzo, Rihanna era tornata al suo “Pixie Cut”, mettendo da parte le parrucche per un taglio più maschile e avventuroso. Non c’è dubbio che questa acconciatura intrecciata, presentata il 31 maggio, troverà fan tra i suoi fan.