Esaltano la tua silhouette in un batter d'occhio!

I cinquantenni lo sono È un momento da ragazze. Simon Porte Jacquemus e molti altri non possono fare a meno di essere d'accordo con questa opinione. Lo scorso gennaio, gli ospiti principali della sfilata della sua ultima collezione non erano altro che le icone Julia Roberts e Kristin Davis, che hanno rispettivamente 56 e 59 anni.

Gonna dopo 50 istruzioni per l'uso

SU 50 anni, amore mio Inoltre, ogni casa ha il suo. La statuaria tata Fran Drescher in Ami, la bomba latina Jennifer Lopez in Schiaparelli e Kelly Rutherford, l'incarnazione della tendenza del lusso tranquillo, in Jean Paul Gaultier, hanno onorato le prime file delle sfilate di gennaio.

La quinoa ha ancora altro sotto i suoi piedi. Nessuno ne dubita quando si tratta di chi indossa le décolleté con un'eleganza senza pari. I suoi tacchi sono sempre appropriati, quando non valorizzano l'abito maschile femminile come non facciamo più, fanno danzare sopra i fianchi della gonna Non è più così evidente quando lo indossi.

Il guardaroba base si adatta senza salvarlo affatto

Le basi del guardaroba femminile non scompaiono improvvisamente dopo una certa età. Tuttavia, si adatta al look più maturo del suo costumista. Per essere alla moda dopo i 50 è tutta una questione di taglia o meglio di lunghezza. E così via, Gonna lunga o di media lunghezza Ti permette di esporre le gambe dimenticandoti dei tuoi menu complicati.

Tuttavia, le lunghezze cosiddette ragionevoli non condannano chi le abbraccia al classicismo, almeno non quelle in naftalina. IL Gonne in denim con spacco Sono alleati particolarmente fedeli della nonna (quasi) cool. Un altro capo in cui il maxi spacco è molto di moda e adatto a tutte le età: quello più sobrio Gonna a tubino.

Tagli attraenti adattati al club degli anni '50

La minigonna non è diventata persona non grata al Quinqua Club. Ha solo bisogno di una semplice modifica, una nuova parte in questo caso. sezioni Altalena fiammeggiante Lei è la più lusinghiera. Gli anni '50 possono, tra l'altro, scegliere una minigonna svasata, ideale per tutte le forme del corpo.

Poiché la primavera e presto l'estate lo richiedono, dovremo affidarci a materiali più sottili e, se vogliamo, svelare di più. Per evitare di sembrare una Marilyn al minimo soffio di vento, scegli l'opzione gonna corta Con pantaloni integrati Sotto o gonna per studiare. lungo Gonna bohémien Puoi anche uscire dal tuo guardaroba anni '70 purché non opti per un look di classe.