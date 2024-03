“Una meravigliosa storia d'amore”, Crystal Drugs – Liberazione

Per scoprire il volume dell'ultimo libro di Sophie Devry (autrice tra gli altri). Status residenziale et al La fine del mondo tre volte In Notabilia Cinque mani mozzate au Seuil), crediamo che lo scrittore abbia cambiato ancora una volta le galassie. Dopo il bovarianesimo rivisitato, anticipazione, saggio (Riapri il romanzo), un coro di testimonianze dei gilet gialli sfigurati, continua la sua ricerca di forme con una narrazione fitta questa volta. Una meravigliosa storia d'amore È una storia emozionante con sfumature soprannaturali, nel quadro di una storia d'amore apparentemente ingiocabile. Come i tre scienziati del CERN che hanno creato per sbaglio cristalli scintillanti che ti fanno impazzire, Sophie DeVry osa sperimentare con la chimica. “La conoscenza si muove da un fallimento all’altro con una fede incrollabile.”dice Victoire Houssard, dal nome appropriato, sempre una pessima designer e un fisico di prim'ordine presso il laboratorio svizzero.

Perché il cristallo è blu?

Dopo che qualcosa va storto in un bagno chimico, i cristalli diventano di un blu brillante e soprattutto emanano un effetto devastante e avvincente su chi li guarda. Come sono usciti dal CERN e sono arrivati ​​all'ENT?