Karim Benzema appare in un dettaglio straordinario… e mette a segno una tripletta in meno della metà del tempo contro l’Almeria (foto)

Questo è un grande primo in quasi quattro anni! Questo sabato il Real Madrid ha ospitato l’Almeria, e in questa occasione Karim Benzema ha brillato, segnando una tripletta in meno del primo tempo. Ma questo è tutt’altro che insolito per i migliori marcatori del club di Madrid.

No, l’unico fatto insolito riportato durante questo incontro è il dettaglio dell’aspetto dell’ex nazionale francese. Durante il riscaldamento delle Merengues, infatti, l’attaccante si è presentato senza la tradizionale fasciatura alla mano. Un dettaglio che può sembrare banale, ma in realtà è particolarmente sorprendente quando si sa che da ormai quattro anni Karim Benzema non scende in campo senza questa fasciatura.