Karen Cheryl: Suo marito Jerome ha sposato un ospite prima di lei, Christophe Dechavan la conosce bene!

Karen Sherrill, che questo mercoledì 19 luglio festeggia i suoi 68 anni, ha festeggiato un’intera generazione con canzoni come OH! Miele mieleO cantami mamma Ricordiamo anche Una delle sue notevoli apparizioni nella sitcom AB Nuove ragazze della porta accanto. Notorietà Non vive necessariamente bene. “I fan salivano sulla mia macchina e le guardie del corpo mi proteggevano per le strade’, già ricordavo il Gala, il che spiega perché è scomparsa dai radar nei primi anni 2000 prima di riapparire in radio in Europa 1, dove lavora ancora con il suo vero nome: Isabelle Morizet.

Dal lato amoroso, la madre di Oscar, nata nel 1995 dall’ex marito con lo stilista Jean-Claude Gauting, è sposata dal 2002 con Jerome Pillay, che era anche direttore della radio quando si sono detti “sì” . “Se vuoi sapere tutto, sappi che mi è stato chiesto in matrimonio prima di dire “sì” a mio marito, e ho risposto “no”. E sono “sposato alla vigilia”, visto che mi sono baciato a 46 anniHo già spiegato per la rivista Platino. Si noti che prima di lei, Jerome Pillay era sposato con tre donne, tra cui la giornalista Isabelle Koenen.

E ricordiamo che quest’ultima è nota per la sua brillante carriera radiofonica (passata in particolare via RTL, ndr) ma anche televisiva, dove ha esordito al fianco di Christophe Deschavanne, su TF1 con Cielo, mio ​​martedì, spettacolo di culto. Ha inoltre ospitato e coprodotto, su TF1, Famiglia ti amo Rivista in onda nella seconda parte della serata. Un altro grande personaggio televisivo con cui ho lavorato: Jean-Pierre Bernout, V Qual è il suo prezzo.

non voglio

Quindi sarebbe sposata con Jerome Pillay, che da allora è stato sposato con Karen Sherrill alias Isabelle Morisier. Nella sua intervista con Platinum, quest’ultima ha raccontato di più sulle sue passate conquiste, rivelando in particolare di aver avuto relazioni di cui non aveva bei ricordi: “Sì, ho avuto amici quando ero giovane, come tutti gli altri, e poi una storia sfortunata… e non voglio che venga fuori. Sappi che uno dei miei compagni era un avvocato internazionale e che lui, di nascosto, se ne andò con tutto ciò che ero riuscito a ottenere con il mio lavoro, e quindi dovetti scalare di nuovo la collina“.

Ma tutto questo è ormai un ricordo del passato perché ora sembra contenta, sia professionalmente che emotivamente.