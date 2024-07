Cultura delle notizie “Tensione incredibile” Il creatore di Dragon Ball Super è rimasto senza parole vedendo il lavoro di Akira Toriyama in questo arco narrativo: per lui è meglio così!

Negli ultimi anni, Akira Toriyama, il brillante mangaka dietro Dragon Ball, ha in qualche modo passato il testimone a una nuova generazione, anche se continua a supervisionare il manga che lo ha reso famoso. Grazie a ciò, l’autore ha potuto concentrarsi sulle trame che voleva sviluppare e, secondo l’artista di Dragon Ball Super, ciò ha portato alla nascita di uno dei migliori archi narrativi di questa imponente opera.

Non è stato l’arco narrativo di Dragon Ball ad impressionare il designer di DB Super

Dalla tragica morte del progettista originale di sfera del dragonello specifico Akira Toriyama, il mondo dei manga non è più quello di una volta nella realtà e molti mangaka, ispirandosi sempre alle opere del grande maestro, Sono profondamente addolorato nel sentire tale notizia. Va detto che Akira Toriyama esercita da tempo una grande influenza e ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare giapponese, in particolare facendo rivivere ora momenti di culto grazie a sfera del drago. Negli ultimi anni, Akira Toriyama ha lavorato in collaborazione con il designer Toyotaro, che, secondo il suo collaboratore, ha permesso di realizzare il miglior arco narrativo che avrebbe potuto immaginare dalla creazione di sfera del drago.

La lotta contro Freezer su Namek, l’arco Cyborg e il torneo contro Cell, e la rivelazione della terza forma Super Saiyan di Son Goku… Ognuno ha la propria idea di quale sia la clip migliore sfera del dragoma per Toyotaro è dalla parte Dragon BallSuper Lascia che accada ! Sebbene siano stati menzionati archi e momenti importanti, non c’è stato nulla che abbia impressionato Toyotaro più di uno degli archi a cui il duo ha collaborato. Dragon BallSuperche è una futura saga di Trunks. In un’intervista, Toyotaro ha spiegato che il progetto immaginato da Akira Toriyama lo aveva molto impressionato, e ha spiegato dettagliatamente quello che è stato e rimarrà il suo più grande shock. (Nel vero senso del termine!).

L’arco narrativo di Trunks del Futuro in Dragon Ball Super è uno dei preferiti dell’artista Toyotaro

In tutto il lavoro che hanno fatto insieme, È l’arco narrativo di Trunks del Futuro che occupa il posto più importante nel cuore di Toyotaro. Ciò che lo ha spinto a dire questo è stato il modo in cui è stato scritto il personaggio di Zamasu, in particolare perché contrasta con i cattivi completamente malvagi che abbiamo sempre conosciuto. sfera del drago. In questo senso, grazie a quest’opera, la storia futura di Trunks ha molto sapore agli occhi di Toyotaro, proprio come l’idea di una realtà alternativa in cui le Sfere del Drago sono completamente assenti.

Pensavo che gli dei fossero tutti buoni, e il fatto che uno di loro fosse diventato malvagio non faceva altro che aumentare la tensione. Da quel momento in poi, la tensione che si è accumulata nella storia è stata incredibile (…) I cattivi di Dragon Ball sono solitamente piuttosto malvagi, quindi non c’è niente di sbagliato nello sconfiggerli, ma il caso di Zamasu era un po’ più complicato a causa della sua visione della giustizia .

Durante la sua vita, lo stesso Akira Toriyama si rese conto che non avrebbe potuto dare vita a questo arco narrativo da solo, mentre era l’unico a portare avanti il ​​manga.. Grazie al supporto di Toyotaro è riuscito a superare i suoi dubbi e a realizzare questo faticoso progetto. Come ha spiegato nell’intervista a Toyotaro, solo ritrarre emozioni così forti attraverso le pagine di ogni capitolo era un lavoro estenuante, ed ecco perché Toyotaro e i suoi assistenti sono stati di grande aiuto Quindi può concentrarsi principalmente sulla trama e sul conflitto tra Zamasu e Trunks.