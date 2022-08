Kalidou Coulibaly chiama John Terry per chiedere il permesso di trasferire il suo vecchio numero

Kalidou Coulibaly È arrivato al Chelsea durante questa finestra di mercato estiva. Il 31enne ex giocatore del Genk sta arrivando per rafforzare il settore della difesa londinese di cui ha davvero bisogno. Il senegalese non ha ancora avuto un numero di maglia e sappiamo che apprezza il numero 26 che ha indossato a Napoli e Genk.

Piccolo problema, questo numero del Chelsea è il numero icona del club: Giovanni Terry. Prima di affrontarlo da solo, Kalidou Koulibaly ha chiamato umilmente l’ex difensore centrale per chiedergli il permesso di indossare il suo numero fortunato. Ha filmato la conversazione.

“Scusa per il mio inglese che non è molto buono, ma farò del mio meglio“Spiega i senegalesi”.John, volevo chiederti una cosa perché sai, ho indossato il n. 26 a Napoli. Da quando ho lasciato il Chelsea, nessuno ha indossato questo numero. E’ possibile ripristinarlo?“

“Sai che questo numero è molto importante per meha spiegato John Terry.Apprezzo la tua chiamata e nessun problema per me. È un piacere dartelo a te.“

“Grazie molteCoulibaly ha risposto.Sarà pesante indossare questa maglia, ma cercherò di fare del mio meglio.“

“Non preoccuparti, non c’è stress extraTerry ha risposto.Se hai bisogno di qualcosa, sono qui per aiutarti.“