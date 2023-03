Julia non crede più di essere Maddie McCann, ma piuttosto Livia Shipp, rapita dal padre nel 2011 | Fatti vari

A fine febbraio, Julia, 21 anni, ha creato la pagina Instagram @iammadeleinemccan (“I am Madeleine McCann”, in francese – con l’errore di ortografia di “McCann” -). Ha condiviso molte “prove” lì, come foto comparative che evidenziano alcune caratteristiche fisiche che lei e Madeleine hanno in comune, come una macchia nell’occhio, bocca, naso e orecchie simili, che, secondo lei. , testimoniando che si trattava davvero di Maddie McCann, scomparsa nel maggio 2007, durante una vacanza in famiglia a Praia da Luz, in Portogallo. Hud perché Julia ha cancellato la pagina la scorsa settimana senza spiegazioni.