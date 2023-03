Donald Trump elettrizza le sue forze e affronta avversari che si stanno cautamente ritirando

Indossando i suoi status legali, l’ex capo di stato repubblicano di 76 anni fa una corsa spericolata per le elezioni presidenziali del 2024, radunando le fila dei suoi sostenitori più radicali… e disparati.

Reporter negli Stati Uniti

Scritto da Maureen Pekar



Inserito il 03/6/2023 alle 21:43 Tempo di lettura: 4 minuti



TSpalti semivuoti e deserti, con un numero di abbonati assenti: la grande folla del GOP questo fine settimana sembrava stranamente vuota nei sobborghi di Washington, D.C. delle primarie presidenziali. Ma CPAC, o Conservative Political Action Conference, non è più una conferenza per nome. Le grandi figure del GOP (Grand Old Party) hanno accuratamente scelto di ignorare il Gaylord National Resort and Convention Center, a National Harbor, sulle rive del fiume Potomac (Maryland): il leader della minoranza al Senato Mitch McConnell, il governatore Ron DeSantis di Florida, l’ex vicepresidente Mike Pence ha deciso di restare a casa, temendo la disapprovazione e il ridicolo. colpa loro? Per scomunicare un campione di tutte le classi della causa ultraconservatrice, Rendi l’America di nuovo grande (MAGA), Alias ​​Donald Trump.



