Con Sasha, ex tatuatore diventato pilota di droni sul fronte del Donbass: “La mia vita ora è dalla parte dei miei fratelli d’armi”

Sasha, 32 anni, non era destinato a trovarsi sul fronte più sanguinoso dell’Ucraina, il Donbass. Dopo aver preso parte a settembre alla controffensiva ucraina nella regione di Kharkiv, la giovane, originaria di Kiev, si batteva da mesi per riprendere Krymina con i suoi compagni d’armi.

In Ucraina anche le donne vanno in guerra

Mentre per ora l’attenzione si concentra maggiormente sulla città devastata di Bakhmut, la linea del fronte si estende da nord a sud mentre i russi stanno anche cercando di sfondare la difesa ucraina.

Della sua vita precedente, tutto ciò che rimane sono i suoi piercing alla narice e i suoi tatuaggi nascosti sull’orecchio e sui polsi. Prima che scoppiasse l’invasione russa, Sasha lavorava nello studio di tatuaggi e piercing gestito dal suo ex marito. “Ma, il 24 febbraio 2022, la mia vita è cambiata completamente. Quando è scoppiata la guerra a Kiev, mi sono offerto volontario per la prima volta in un centro di donazione. Lì ho imparato ad addestrarmi per diventare un soldato e ad unirmi al fronte”.

ginocchio infortunato

Poi Sasha, ad aprile, ha iniziato un addestramento di tre mesi, prima di unirsi a un battaglione di volontari. “Mi sono formato per diventare un operatore di droni. Il nostro compito è localizzare le postazioni russe e poi bersagliarle con colpi di mortaio. Sfortunatamente, mi sono infortunato ad agosto. Durante una missione di ricognizione, una granata è caduta vicino al nostro gruppo, sono saltato in una trincea e sono caduto male. Mi fa male il ginocchio e faccio fatica a correre, se succede qualcosa…”

Il nostro rapporto più vicino ai combattimenti nel Donbass: “Abbiamo dimenticato tutti, anche Dio. Il nostro unico obiettivo è sopravvivere”.

Non meno determinata di tutto, Sasha ora si occupa di tutta l’amministrazione della sua unità e dell’assemblaggio del mortaio quando il suo gruppo riceve l’ordine di sparare. Più preoccupata di proteggerla che di prendersi cura del suo ginocchio, sta aspettando il suo prossimo ciclo per vedere un medico, a Kiev o Dnipro. “La mia vita ora è dalla parte dei miei fratelli d’armi. Dopo otto anni di matrimonio, ho divorziato da mio marito, che è rimasto a Kiev e ha lasciato il lavoro. Niente sarà come prima.“