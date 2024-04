Joe Biden e il primo ministro israeliano si sono chiamati per 25 minuti: questo il contenuto della loro conversazione

A New York, l’amministrazione Biden è stata impegnata tutto il giorno dopo l’attacco iraniano a Israele. In diretta da New York, la nostra corrispondente Fanny Chauvin fa il punto su questa giornata ricca di eventi.

In particolare, sappiamo che Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno parlato al telefono. “È stata una telefonata di 25 minuti”, spiega il nostro corrispondente. “Durante questa chiamata, Joe Biden ha ricordato al primo ministro israeliano il suo incrollabile sostegno, ma il presidente ha tracciato una linea: se Israele decide di attaccare l’Iran, gli Stati Uniti non interverranno”.