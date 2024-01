Pierre crolla e scoppia in lacrime davanti a Lara Fabienne nel bel mezzo della lezione

Crediti immagine: TF1

La posta in gioco è alta per Pierre ed Helena. Sabato, in diretta su TF1, i due aspiranti alla Star Academy si sfideranno in un duello spietato con l'obiettivo di aggiudicarsi un posto nella finale dello show. Chi affronterà il già qualificato Julian dopo l'eliminazione di Axel? Spetta al pubblico decidere, votando via SMS al 71500 o chiamando il 3480! Sul palco, gli accademici condivideranno con loro duetti Lara FabianoOppure David Hallyday, Woodkid o Sophie Ellis-Bextor che ha avuto un successo con la sua canzone “Murder on the Dancefloor”, e Pierre otterrà un vantaggio dopo aver vinto gli ascolti… come ha erroneamente annunciato Channel One. Lara FabianoMercoledì, infatti, si è recato al castello di Damary-les-Lys per aiutare gli ultimi tre studenti ancora in corsa a prepararsi alla presidenza, nel corso di una master class che ha abbattuto le barriere di alcuni candidati.

“Ti stai pizzicando!”

Fin dall'inizio della competizione, Pierre è emerso come un cantante con una musicalità senza pari e una potente firma vocale. Tuttavia, il 21enne fa ancora fatica a trasmettere le emozioni quando si ritrova dietro il microfono. ” Sei una grande cantante e adoro il tuo stile. Ma per me sei solo una voce. Non conosco Pierre, perché non ci hai detto niente di te e non conosciamo i tuoi difetti » ha giustamente affermato Michael Goldman, chiedendo all'accademico di imparare a lasciare andare. Sabato, Pierre avrà l'opportunità di duettare con David Halliday sulla canzone “Tu ne m'a pas pas le temps”, che richiama l'Incarnazione. Allo stesso modo, quando il candidato ripeteva il titolo davanti a lui Lara Fabiano Mentre Marilyn Schaaf suonava il piano, ho subito intuito che qualcosa non andava…” Sei un po' bloccato lì? Sei un po' annodato e stai lottando un po' contro la gravità, credo. Di cosa parla questa canzone? » ha detto la stella belga-canadese. ” Penso che stia parlando di suo nonno che non le ha dato il tempo di salutarla ” rispondere.

“ Hai mai perso qualcuno? Qualcuno a cui ritieni di non poter dire cose? Qualcuno molto vicino, è vero? Bene. Se non è troppo doloroso, e se puoi farlo, posso chiederti prima di iniziare la canzone di portarlo in questo spazio? “per richiedere Lara FabianoIncoraggia lo studente a trovare una posizione comoda in modo che possa farlo Respira bene “situazione” sul palco “Con questo ricordo. Dopo un altro tentativo, il cantante si sentiva ancora bloccato. ” Un ostacolo c'è, e secondo me non è necessariamente solo vocale. Vedo qualcosa nel tuo corpo, come se qualcosa non si risolvesse “Hai risposto molto gentilmente. Pertanto, l’artista ha chiesto a Pierre di sdraiarsi sul pavimento: “ Non mi interessa davvero se canti intonato. Per favore, smettila di pensare a quello che devi fare, alla posta in gioco… Ti stai mettendo pressione, amico mio! Lo riconosco nella tua voce, nella tua intenzione ».

“Ho appena accettato di abbattere la diga.”

Libero da ogni costrizione, Pierre riesce a sfondare la corazza e regala un'interpretazione particolarmente commovente di una canzone di David Hallyday. ” C'è una vera e propria disconnessione tra la tua ciotola, che produce il suono, e i tuoi sentimenti, le tue emozioni. Quando ti ho messo così, il suono è uscito come quello di una tonnellata di mattoni, largo e senza rompersi nemmeno una volta » Notate chi era il direttore della “Star Academy” in Quebec. Poi Pierre cominciò a crollare e lasciò scappare qualche lacrima davanti ad A Lara Fabiano La madre che si precipitò a prenderlo tra le braccia. ” È una sensazione strana… » ha sottolineato il giovane cantante, incapace di esprimere a parole i suoi sentimenti: « Non lo so, è così. Ci deve essere una ragione ». “ Non ci interessano le ragioni, è tutto nella nostra mente, dobbiamo davvero lasciar perdere e lasciare che questa cosa accada. Siamo tutti persone altamente sensibili, artisti, non artisti. E poi, questo è ciò che ne facciamo. E tu, lì, hai appena accettato di abbattere la diga “Ha insistito Lara Fabiano, confrontandosi con Helena e Marilyn Schaaf, anch'esse profondamente colpite. Un momento che ha scioccato i telespettatori, secondo una marea di messaggi sui social.