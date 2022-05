Jill Vandermeulen annuncia la sua gravidanza ai suoi cari in un video carico di emozioni

Per quale gioia Jill Vandermeulen E Simone! Mercoledì, la presentatrice e influencer della sua community di Instagram ha annunciato di essere incinta per la quarta volta (dopo Bella-June nata il 1 marzo 2010, James nata il 15 agosto 2012 e Judd nata il 28 dicembre 2014). Ha cambiato la sua pancia rotonda, che non ha esitato a mostrare sui social media, quando è stata annunciata questa felice notizia.

E come promemoria, Jill ha rivelato di aver effettivamente subito diversi aborti spontanei in passato. Così questo agnello appare come un dono caduto dal cielo. “Ho continuato a credere in lui, anche nei momenti più bui in cui ho continuato a sperare. Hai dato di nuovo una possibilità alla mia fede, ti sei fidato dell’universo e come un miracolo mi hai fatto la sorpresa più bella quest’anno, hai deciso di scegliermi come tuo mamma e con te sono già così grata”, ha scritto mercoledì su Instagram. E tre giorni dopo quell’annuncio, Jill ha appena pubblicato un altro contenuto sul suo futuro bambino. Questo è un video in cui rivela la sua gravidanza ai suoi parenti. Abbiamo trovato il suo amante Simone scoprendo un test di gravidanza positivo. C’è anche sua madre, molto commossa, così come sua sorella, molto emozionata per la notizia. Jill ha preferito che i suoi figli, James e Judd, mostrassero loro un video dell’ecografia. E non ci volle molto perché si rendessero conto che questa ecografia era davvero il loro futuro fratellastro o futura sorellastra. I momenti di gioia fanno bene.