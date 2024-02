Il programma completo per un mese speciale di WrestleMania su AB1!

In occasione di WrestleMania 40, AB1 in Francia e ABXplore in Belgio stanno preparando un grande programma per gli appassionati di wrestling francofoni.

Marzo sarà un mese intenso grazie alle serate speciali di WrestleMania del giovedì, tra cui le trasmissioni della 25a, 30a e 35a edizione o anche spettacoli con ospiti diversi. Il tutto con il celebre duo: Christophe Agius e Philippe Chéroux.

Ecco il programma completo, annunciato tramite comunicato stampa:

20:55 – WrestleMania: 40 anni di storie

Ospiti: Amalie, Tom La Ruffa, Nader Mohammadi e Revinzi.

21:45 – Biografie WWE Stagione 2: WrestleMania 1

Una domenica notte di marzo del 1985, il mondo della cultura pop fu sconvolto da un evento esplosivo noto come WrestleMania. Questo episodio racconta gli eventi del primo WrestleMania, quando Hulk Hogan, Mr. T, The Iron Sheik, Roddy Piper e altri presero il controllo del Madison Square Garden e crearono il più grande evento di wrestling di sempre.

23:20 – WrestleMania: momenti leggendari

Scopri i momenti più memorabili del più grande spettacolo di wrestling al mondo.

20:55 – WrestleMania: 40 anni di storie

Ospiti: Nader e Revinzi

21:20 – WrestleMania 25

Ampiamente conosciuto come uno degli incontri più emozionanti di tutti i tempi, la leggenda di WrestleMania ha vinto 16-0 sull'icona conosciuta come Mr. WrestleMania. Undertaker e Shawn Michaels presentano uno scontro epico.

20:55 – WrestleMania: 40 anni di storie

Ospite: Nadir

21:20 – WrestleMania 30

Dopo un anno di frustrazione con l'Autorità, Daniel Bryan sta cercando di vincere tutto sul palco più grande di tutti. Bray Wyatt cerca di hackerare la mente di John Cena.

20:55 – WrestleMania: 40 anni di storie

Ospiti: Amalie e Tom La Ruffa

21:20 – WrestleMania 35

Brock Lesnar è pronto a tutto pur di difendere il suo titolo mondiale contro Seth Rollins in un duello esplosivo. Vivi anche la straordinaria lotta tra Kofi Kingston e Daniel Bryan per il prestigioso campionato WWE.

Ti ricordiamo che WrestleMania 40 sarà trasmesso su AB1 e ABxplore martedì 9 aprile e mercoledì 10 aprile come bonus aggiuntivo.

Fonte immagine: WWE