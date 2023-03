Jeremy Renner testimonia per la prima volta in tv dopo essere stato investito da uno spazzaneve (VIDEO)

Questa intervista andrà in onda il 6 aprile su ABC News. hv notizie

Di Saverio Verheyden

Il 1 gennaio, Jeremy Renner ha fatto notizia. L’attore americano è stato investito dal suo spazzaneve da sette tonnellate mentre ripuliva il suo vialetto. Tre volte dopo, dopo 30 fratture e diverse operazioni, Jeremy Renner cammina di nuovo con l’aiuto di un dispositivo gonfiabile, come ha mostrato con orgoglio su Instagram e Twitter qualche giorno fa.

L’uomo con 20 milioni di abbonati ha rilasciato la sua prima intervista televisiva dopo l’incidente. Questa intervista guidata da Diane Sawyer sarà disponibile il 6 aprile su ABC News, sei giorni prima del lancio della serie Disney+ Rennervations, in cui la star inviterà le celebrità a restaurare le auto. creativo.

In un teaser dell’intervista, suona la chiamata al 911 dei vicini. “Qualcuno è stato investito da uno spazzaneve. Sbrigati, presto. Sono stati schiacciati “, dice, mentre sente Jeremy Renner gemere per il dolore.

Leggi anche Disney+: Jeremy Renner ci racconta tutto sulla nuova serie Marvel “Occhio di Falco”… Natale

Di fronte all’attore di “Occhio di falco”, Diane Sawyer elenca le numerose lesioni subite da Jeremy Renner: “Otto costole rotte in 14 punti. Ginocchio destro, caviglia destra, gamba sinistra, caviglia sinistra, clavicola destra e spalla destra fratturate. Faccia, orbita oculare , Mascella, mandibola rotta. Collasso del polmone … “Poi Jeremy Renner si chiede:” Come sarà il mio corpo? Sarò solo una spina dorsale e un cervello, come un esperimento scientifico? »

Jeremy Renner verserà qualche lacrima quando Diane Sawyer rivelerà di aver detto alla sua famiglia “mi dispiace” nel linguaggio dei segni al momento dell’incidente.

In un’altra breve sequenza, Jeremy Renner parla della sua lotta di fronte alla tragedia: “Scelgo di sopravvivere. In nessun modo mi ucciderà. Ho perso molta carne e ossa in questa esperienza, ma sono rifornito di carburante e pieno di amore e titanio.

Cosa vede Jeremy Renner quando si guarda allo specchio? “Un nuovo volto”, chiede Diane Sawyer. La star 52enne ha risposto: “No, vedo un ragazzo fortunato”. Questa è un’intervista che promette di essere molto emozionante.









