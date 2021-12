Fino a $ 35.000 per il biglietto per la festa di Las Vegas di Adele!

A meno di un mese dall’uscita del suo nuovo album, 30Adele resta la regina del broadcasting. La scorsa settimana, il suo singolo “Easy On Me” è ancora in cima alla Top 200 di Spotify, una classifica dei titoli più ascoltati a livello globale. Quella settimana, la canzone è stata ascoltata online oltre 42 milioni di volte. E su YouTube, la sua clip ha raccolto quasi 200 milioni di visualizzazioni.

Entusiasmo anche per i suoi concerti, almeno quelli che sono stati annunciati visto che non ha ancora svelato un tour. Attualmente sono in vendita solo 24 date per la sua residenza di Las Vegas, dal 21 gennaio al 16 aprile. 102.000 biglietti disponibili sono stati riscattati durante il periodo di prevendita della lotteria. Il cantante ha aiutato a entrare in questi luoghi. nelle colonne delle riviste roccia rotolante, ha lasciato intendere che non farà un tour mondiale: “Non voglio che la gente abbia paura di venire al mio spettacolo. E non voglio prendere il Covid”.

Secondo le nostre informazioni, dovrebbe esserci un tour mondiale. Resta da vedere se si considerano le nuove restrizioni e il fatto che non sono le stesse in tutti i paesi.

Oltre a Las Vegas, il prossimo luglio sono in programma anche due spettacoli all’Hyde Park di Londra. Ma anche lì è molto completo. Non c’è più un biglietto in vendita presso la biglietteria ufficiale. Anche i posti super VIP a £ 600 sono spariti… e con la band, devi appendere il portafoglio in modo sicuro. Alcuni biglietti vengono venduti a più di 10 volte il loro prezzo, con £7.500!

Questo è niente in confronto ai sedili degli spettacoli di Las Vegas. il sito www.ladbible.com Individuati posti in vendita nei mercati paralleli per… $ 35.000!