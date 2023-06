Cyriel Dessers sta per entrare in un club della UEFA Champions League

L’ex attaccante del Genk dovrebbe diventare il compagno di squadra di Nicholas Raskin nei prossimi giorni. Cremonese e Glasgow Rangers, infatti, sarebbero vicinissimi a un accordo.

Sono sbarcato in Cremonese per oltre sei milioni la scorsa estate, Cirillo Dolci Ho firmato un contratto fino al 2027 in Italia. Ma la retrocessione del club in seconda divisione ha cambiato le carte in tavola e potrebbe portare l’attaccante a fare le valigie prima del previsto.

Nei giorni scorsi, Dessers è stato collegato a Rangers di Glasgow. Il percorso sembra confermato. Secondo il ben informato Fabrizio Romano, un accordo pieno è imminente e i documenti ufficiali dovrebbero essere firmati a breve. Quindi il 28enne dovrebbe trovare alcune vecchie conoscenze del campionato belga come Ianis Hagi, Rabby Matondo, Fashion Sakala o Kemar Tettocon chi gareggerai.

Capisci che i Rangers si stanno avvicinando all’affare Cyriel Dessers. Ora è imminente l’accordo con la Cremonese per l’attaccante nigeriano, e presto ci siamo. 🚨🔵 # Ranger Fc I club hanno concordato la quota finale e tutti i documenti sono in fase di stesura. pic.twitter.com/yDxJWa0ltK – Fabrizio Romano 30 giugno 2023

Tutti loro cercheranno di raggiungere nuovamente la fase a gironi di Champions League (hanno perso tutte e sei le partite la scorsa stagione). Il secondo posto nella classifica del campionato scozzese li qualifica per il terzo turno di qualificazione.