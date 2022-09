“Abbiamo fatto un test, ma non ha funzionato”

Alexandra Pizzagli ha fatto battute sugli attacchi che non sono piaciuti a France 2. Quindi è stata licenziata.

Nel bel mezzo di uno sketch su France Morning 2, la comica Alexandra Bizagali viene tagliata e sostituita con un bar sulla spiaggia. Motivo: scherzi sugli attacchi che non hanno più una direzione nello spettacolo.

Il 5 settembre ha avuto inizio lo spettacolo mattutino di France 2 “Télématin”, presentato da Julia Vignali e Maya Lauqué. L’occasione è stata segnata dall’arrivo di Alexandra Bizagali, scrittrice di umorismo, per uno sketch che non è andato bene. La mattinata era già iniziata male perché il telecomando dell’artista non si avviava, ma è stato il risultato che ha spinto l’intervento delle squadre dello spettacolo.







Alexandra Pizzagalli si distingue per l’umorismo “nero” e “volgare”, che ha già suscitato critiche sui social network. Alla premiere di France 2, ha quindi dovuto mettersi alla prova. Ma quando il suo schizzo è andato alla deriva sull’attentato di Nizza, in particolare su uno dei terroristi nell’attacco, ci sono voluti solo pochi secondi per essere sostituito da un annuncio su una pagina.

Venerdì 9 settembre, quattro giorni dopo l’incidente, il comico è stato licenziato da France 2, secondo i nostri colleghi di Far Matin. Quindi non tornerà nella seconda settimana dello spettacolo, come inizialmente previsto.

“Abbiamo eseguito un test, ma non ha funzionato. Ha detto un alto dirigente del servizio pubblico.