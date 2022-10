‘Non è giusto, non sei il più forte’: Michael Goldman parafrasa di nuovo Léa dopo le valutazioni

Mercoledì è il giorno della valutazione alla Star Academy. Mentre alcuni studenti hanno brillato davanti alla giuria, altri purtroppo hanno commesso degli errori che potrebbero costare loro il posto al castello di Dammarie-les-Lys. Come al solito, in serata Michael Goldman ha annunciato i nomi di questa settimana. Questo sabato non ci vorranno due anni ma quattro per rischiare di liberarsene. I nomi cadono: Senzo, Julian, Ahsin e Stanislas. passò per essere nominato, Léa è stata rapita dal regista che l’ha trovata in fondo durante gli ascolti. “Sei venuto dicendo: “Io sono il più forte“. Ma non è vero, non sei il più forteDice prima di aggiungere:Devi andare avanti e lavorare un po’ di più.“Parole visibili”Incremento“Lea.

Svelata la programmazione delle ricompense

Poi i candidati senza nome hanno scoperto con chi avrebbero cantato su Prime sabato. Veronique Sanson canterà con Chris e Paula, Zaz con Carla, Louis, Anisha, Tom Gregory con Enola, Ken V con Chris e Carla e Continuing con Chris e James con Tiana ed Enola. Léa e Tiana avranno l’opportunità di condividere un duetto intitolato “In un altro mondo” di Celine Dion. Paula, a sua volta, avrà l’opportunità di proporre una scena di ballo. Il titolo che difenderai: “Let Me Dance”.