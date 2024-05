Jean Reno intraprende una nuova carriera inaspettata: “Il Covid è stato uno shock”

Prima gli amici. Questa è l’impressione che domina quando si entra Jean RenoNel suo appartamento al Greenwich Village, New York. Vive circondato dalle foto di tutte le persone a cui tiene. A partire da Zofia, sua moglie, ex modella ed ex musa di Ralph Lauren. La sua grande fotografia in bianco e nero, scattata dalla sua amica Helena Christensen, ora fotografa, è sul muro a sinistra dell’ingresso.

A destra, un ritratto di Jean, dipinto dall’artista Yan Peiming, un amico di famiglia, basato su una foto di Vogue Italia, firmata da Peter Lindbergh, un altro amico. “Gliel’ho regalato per il suo sessantesimo compleanno“, definisce Zofia. Nell’inquadratura, sullo scaffale, riconosciamo Jean con i suoi amici: Luc Besson, ovviamente, ma anche Dustin Hoffman, Steve Martin, e soprattutto Johnny, che sono ovunque. E in particolare, quando Jean Reno si unisce lui sul palco di New York” vsTre anni prima della sua morte, stava dando un concerto al Beacon TheatreSeguirà un duetto di antologie: “All the Music I Love”. Alain Chamfort: “Questo album è l’ultimo” Attore, cantante e Ora uno scrittoreJean Reno è un tuttofare che pubblica Il primo figlio di Romano : “Emma” (XO Éditions), un libro che mescola amore e spionaggio, romanticismo ed eccentricità.