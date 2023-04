Charlene della gravidanza di Monaco ha ricevuto molta copertura mediatica ultimamente. Ma l’ultima apparizione della principessa conferma tutto.

Si sta preparando una festa

Albert Monaco e sua moglie Charlene sembrano essere una famiglia felice con i loro due figli, Jacques e Gabriella. I gemelli sono nati il ​​10 dicembre 2014 e da allora la Principessa di Monaco è stata una donna contenta. Inoltre esso, La famiglia ha festeggiato l’ottavo compleanno di entrambi i bambini lo scorso dicembre.

Di recente, il Principe Alberto ha condiviso alcuni dettagli sui preparativi per l’imminente compleanno di Jack e Gabriella. A quanto pare ci saranno molte sorprese ea tema. Ma il sovrano della roccia non ha voluto rivelare altro. In tutti i casi, La famiglia può crescere bene per allora. Infatti, la gravidanza di Charlene di Monaco è stata confermata.

La gravidanza di Charlene Monaco: la sua commovente dichiarazione

Mamma di otto anni, sembra che la Principessa di Monaco sia pronta ad allargare la sua famiglia. Inoltre, secondo le sue parole, Essere madre è il regalo più bello che puoi ricevere. Sentendo queste parole, molti fan e molti media stanno guardando da vicino Charlene dal Monaco.

Stanno aspettando con impazienza il momento in cui la First Lady of the Rock annuncerà la sua terza gravidanza. Ad ogni modo, al momento circolano solo voci. Tuttavia, L’ultima apparizione della famiglia principesca alla tradizionale festa dell’albero di Natale ha cambiato tutto. In realtà, Un dettaglio ha confermato la gravidanza di Charlene da Monaco.

Gravidanza di Charlene Monaco: questo comportamento molto implicito

Accompagnata dal marito e dai due figli, la Principessa di Monaco ha indossato un lussuoso abito blu notte. I media e i fan hanno osservato attentamente la madre di Jack e Gabriella e hanno notato una piccola rotondità nello stomaco. Inoltre esso, Lo abbiamo visto accarezzare quella pancia in diverse occasioni.

sembra, Sarà una reazione protettiva per le donne incinte. Quindi, c’è solo una possibile spiegazione: la gravidanza di Charlene di Monaco è stata confermata. Durante la serata, il principe Alberto non ha staccato gli occhi dalla moglie. Sembra, quindi, che il Sovrano della Roccia sia molto preoccupato per la sua prole. In ogni caso, questa notizia turberà la vita quotidiana della famiglia.