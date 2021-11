Jean-Pierre Bernaut annuncia di soffrire di cancro ai polmoni

L’ex anchor star del telegiornale TF1 13H è malata. Lo ha annunciato in un video pubblicato su Twitter dopo una fuga di notizie dai media. Soffre di cancro ai polmoni e ha subito il suo primo intervento chirurgico a luglio.

“Pensavo che sarebbe successo solo ad altre persone. Per anni e anni mi è stato chiesto di smettere. Non potevo crederci e ho dovuto smettere”., spiega il giornalista che aveva il cancro alla prostata.

Lunedì sera sua moglie, Natalie Markway, è stata invitata a partecipare al set di Touche Pas à Mon Poste. In risposta a una domanda al riguardo di Cyril Hanoune, ho accettato di fornire maggiori dettagli.

Gli ho detto: “Aveva la bronchite per tutto il tempo e tossiva molto, ‘Dovresti fare degli esami’. E qualcosa non era abbastanza chiaro. La scansione PET era bassa. All’inizio non potevamo non fare l’operazione perché era pericolosa.Molto.Finalmente, a luglio, siamo stati in grado di eseguire un’operazione al polmone colpito all’ospedale Pompidou.Abbiamo trascorso tre settimane in ospedale.È andata bene.(…) Volevo che eseguire l’operazione perché dopo aver rimosso metà del polmone, potrebbero analizzare e determinare il tipo di cancro”.

Il cancro ha colpito anche il secondo polmone: “A settembre, ha attaccato l’altro polmone, ed era molto più grande. Non c’è modo di fare l’operazione qui, quindi ha fatto la radioterapia”., Io spiegai.