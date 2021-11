Il dolce gesto di Alexandra grazie alla sua vincita di 100.000€

In particolare, ha deciso di devolvere parte dei suoi guadagni all’Associazione Bertrand Kemal, creata in onore del candidato morto durante la trasmissione di “Koh Lanta: The Four Lands”.

Nel 2020, Alexandra ha vinto il premio “Koh-Lanta: le 4 terre” e al vincitore sono stati promessi 100.000 euro. La giovane donna non avrà l’opportunità di incassare questo assegno per la seconda volta, poiché viene squalificata da “Koh Lanta: The Legend”.

Ma cosa hai fatto con quella cifra? Alexandra ha dato la risposta a questa domanda per TV Mag: “ In primo luogo, ho assegnato un sacco di soldi a mia figlia. Ne ha poi presentato parte alla Bertrand Kemal Society. Noi come famiglia ci siamo divertiti ad andare in vacanza la scorsa estate.

»

Alexandra non ha mai cavalcato oro, quindi, per quanto riguarda i suoi soldi, resta cauta: ” Sono una persona molto sana e so cosa significa essere duro, quindi sto attento. »

L’intervista a TV Mag rivela anche che ha lasciato il lavoro: ” Professionalmente, ho lasciato il mio lavoro di contabile. Mi sto riqualificando per diventare assistente di una mamma. »

Nel frattempo, l’avventuriero ha stretto alcune partnership a pagamento sui social: ” Mi permette di guadagnare un po’ di soldi e continuare ad aprirmi agli altri

‘, tu credi.